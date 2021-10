Am heutigen Sonntag, den 10. Oktober, trifft im Finale der Nations League Spanien auf den amtierenden Weltmeister Frankreich. Wer das Finale zwischen den beiden Mannschaften heute Abend um 20.45 Uhr zeigt / übertragt, erläutern wir Euch in diesem Artikel.

Wer zeigt / überträgt Finale in der Nations League Spanien vs. Frankreich heute live im TV und Livestream? Ort, Datum, Zeit, Infos

Heute Abend kommt es zu einem absoluten Klassiker der Fußball-Welt zwischen Spanien und Frankreich! Im Finale der Nations League treffen die beidem Teams am 10. Oktober um 20.45 Uhr aufeinander. Austragungsort ist das Giuseppe Meazza-Stadion in Mailand, Italien.

Der Weg ins Finale war für beide Teams nervenaufreibend: Spanien musste schon am Mittwoch gegen den neuen Europameister aus Italien ran. Lange Zeit führten die Spanier mit 2:0 und hatten das Spiel im Grunde im Griff. Kurz vor Schluss kam Italien jedoch durch Pellegrini zum Anschlusstreffer, und das Spiel wurde hektisch. Das Team von Luis Enrique konnte das knappe Ergebnis aber über die Zeit retten und Spanien zog letztendlich verdient ins Finale ein.

Noch spannender war es am Donnerstag in der Partie zwischen Frankreich und Belgien. Mit 0:2 lagen die Franzosen zwischenzeitlich hinten, doch in der Nachspielzeit erzielte Theo Hernandez das goldene Tor zum Sieg. Jetzt wartet das Team aus Spanien auf die Mannschaft von Didier Deschamps.

Wer zeigt / überträgt Finale in der Nations League Spanien vs. Frankreich heute live im TV und Livestream?

Das Finale der Nations League am heutigen Abend zwischen Spanien und Frankreich ist auf einigen Plattformen live und in voller Länge zu sehen. Für die Übertragung im Free-TV zeigt sich heute Abend die ARD zuständig. Außerdem ist das Spiel auf dem Streamingdienst DAZN vollumfänglich im Livestream zu sehen.

Wer zeigt / überträgt Finale in der Nations League Spanien vs. Frankreich heute live im TV und Livestream? Die Übertragung im Free-TV

Die Nations League ist heute Abend live im Ersten zu sehen! Die Vorberichte zu der Begegnung zwischen Spanien und Frankreich zeigt der öffentlich-rechtliche Sender ab 20.15 Uhr. Für die Moderation ist Esther Sedlaczek zuständig. Der Experte des heutiges Abends, in der ARD, ist Ex-Nationalspieler Bastian Schweinsteiger.

Wer zeigt / überträgt Finale in der Nations League Spanien vs. Frankreich heute live im TV und Livestream? Die Übertragung im Livestream

Alternativ könnt Ihr Euch das Spektakel heute Abend auch auf DAZN ansehen. Pünktlich zu Spielbeginn startet dort die Übertragung um 20.45 Uhr. Kommentiert wird das Spiel von Jan Platte. An seiner Seite ist DAZN-Experte Alexis Menuge.

Um DAZN nutzen zu können, benötigt Ihr ein kostenpflichtiges Abo. Das kostet monatlich 14,99 Euro, oder jährlich 149,99 Euro. Das DAZN-Programm umfasst unter anderem die Champions League, die Freitags-und Sonntagsspiele der Bundesliga, die Serie A, die Ligue 1, die Primera Division, die großen US-Sportarten (NFL, NBA, NHL, MLB), Boxen, Handball und noch vieles mehr.

Mit kostenlosen DAZN-App könnt Ihr das Spiel ebenfalls bequem mit Eurem Tablet oder Smartphone streamen. Dort seht Ihr unter anderem auch die ausführlichen Highlights der anderen Spiele der Nations League, sowie das komplette DAZN-Programm.

Einen Livestream bietet auch die ARD an. Über die ARD-Mediathek könnt Ihr das gesamte Spiel bequem im Livestream verfolgen.

Wer zeigt / überträgt Finale in der Nations League Spanien vs. Frankreich heute live im TV und Livestream? Die wichtigsten Infos im Überblick

Begegnung: Spanien vs. Frankreich

Datum: 10. Oktober

Anpfiff: 20.45 Uhr

Spielort: Giuseppe Meazza-Stadion (Mailand)

Übertragung. ARD, DAZN

Liveticker: SPOX

Wer zeigt / überträgt Finale in der Nations League Spanien vs. Frankreich heute live im TV und Livestream? Voraussichtliche Aufstellungen

Spanien: Unai Simón - Azpilicueta, Laporte, Pau Torres, Alonso - Gavi, Busquets, Koke - Sarabia, Torres, Oyarzabal

Unai Simón - Azpilicueta, Laporte, Pau Torres, Alonso - Gavi, Busquets, Koke - Sarabia, Torres, Oyarzabal Frankreich: Lloris - Koundé, Varane, L. Hernández - Pavard, Tchouaméni, Pogba, T. Hernández - Griezmann - Mbappé, Benzema

Wer zeigt / überträgt Finale in der Nations League Spanien vs. Frankreich heute im Liveticker

Für alle, die das Spiel nicht live im TV oder im Livestream sehen kann, dem bietet SPOX einen ausführlichen Liveticker an, mit dem Ihr nichts verpasst. Hier geht es zum Liveticker von SPOX.

Wer zeigt / überträgt Finale in der Nations League Spanien vs. Frankreich heute live im TV und Livestream? Spaniens Weg ins Finale

Spiel Heim Ergebnis Auswärts Gruppenphase Deutschland 1:1 Spanien Gruppenphase Spanien 4:0 Ukraine Gruppenphase Spanien 1:0 Schweiz Gruppenphase Ukraine 1:1 Spanien Gruppenphase Schweiz 1:1 Spanien Gruppenphase Spanien 6:0 Deutschland Halbfinale Italien 1:2 Spanien

Wer zeigt / überträgt Finale in der Nations League Spanien vs. Frankreich heute live im TV und Livestream? Frankreichs Weg ins Finale