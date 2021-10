Spanien vs. Frankreich, Übertragung: Nations League Finale heute live im TV, Livestream und Liveticker

Im Mailand steigt heute das Finale der Nations League zwischen Spanien und Frankreich. Hier erfahrt Ihr alles zur Übertragung des Spiels im TV und im Livestream und wo Ihr es im Liveticker verfolgen könnt.

Das Finale der Nations League heute live bei DAZN sehen - Jetzt ein Abo sichern!

Nations League Finale Spanien vs. Frankreich: Datum, Ort, Anpfiff, Infos

Im Finale der Nations League 2020/21 treffen am heutigen Sonntag, 10. Oktober, Spanien und Frankreich aufeinander. Das letzte Spiel des Final Four wird um 20.45 Uhr im Giuseppe-Meazza-Stadion in Mailand angepfiffen.

Spanien und Frankreich qualifizierten sich auf spektakuläre Art und Weise für das Finale. Spanien beendete beim 2:1-Sieg im ersten Halbfinale die Weltrekordsiegesserie von Europameister Italien, Frankreich drehte im zweiten Halbfinale gegen Belgien noch einen 0:2-Rückstand zum 3:2-Sieg, wobei der Siegtreffer durch Theo Hernandez erst in der 90. Spielminute fiel. "Das französische Team ist immer da", sagte der französische Nationaltrainer Didier Deschamps nach dem Halbfinal-Thriller.

Spanien und Frankreich lieferten sich in der Vergangenheit bereist viele Duelle. Das letzte Finale bei einem Großereignis liegt allerdings schon einige Jahre zurück. Im EM-Finale 1984 setzte sich Frankreich mit 2:0 durch.

Auf jeden Fall wird es heute einen neuen Nations-League-Sieger geben. Titelverteidiger Portugal war bereits in der Gruppenphase, wie auch die deutsche Nationalmannschaft, gescheitert.

Spanien vs. Frankreich, Übertragung: Nations League Finale heute live im TV und Livestream

Das Finale der Nations League wird heute exklusiv von DAZN übertragen. Im Free-TV läuft Spanien vs. Frankreich heute nicht.

DAZN zeigte bereits die beiden Halbfinalspiele im Livestream und ist heute neben dem Finale auch beim Spiel um Platz 3 zwischen Italien und Belgien der übertragende Anbieter. Wenige Minuten vor dem Anpfiff des Finales beginnt die Übertragung mit Kommentator Jan Platte und Experte Alexis Menuge. Der kostenpflichtige Livestream ist auf dazn.com und über die App auf dem Endgerät Eurer Wahl - auch auf Eurem Smart-TV - abrufbar.

DAZN hat in dieser Saison mit der Bundesliga, der Primera Division, der Serie A und Ligue 1 vier der fünf großen europäischen Topligen im Programm-Angebot. Nicht zu vergessen: Der Streamingdienst hält zudem die Übertragungsrechte an fast allen Spielen der Champions League. Doch auch Anhänger von Tennis, US-Sport, Handball, Motorsport, Darts, Eishockey, Boxen, MMA und Rugby kommen bei DAZN voll auf ihre Kosten.

Ein jederzeit kündbares Monatsabo beim "Netflix des Sports" kostet 14,99 Euro, ein Jahresabo 149,99 Euro.

Nations League: Finale Spanien vs. Frankreich heute im Liveticker

SPOX hält Euch in einem ausführlichen und zudem kostenlosen Liveticker über das Geschehen beim Finale auf dem Laufenden. Auch wenn Ihr heute keine Livebilder sehen könnt, verpasst Ihr mit unserem Liveticker nichts!

Hier geht's zum Liveticker Finale Spanien - Frankreich.

Nations League: Finale Spanien vs. Frankreich - Voraussichtliche Aufstellungen

Spanien : Unai Simón - Azpilicueta, Laporte, Pau Torres, Alonso - Gavi, Busquets, Koke - Sarabia, Torres, Oyarzabal

: Unai Simón - Azpilicueta, Laporte, Pau Torres, Alonso - Gavi, Busquets, Koke - Sarabia, Torres, Oyarzabal Frankreich: Lloris - Koundé, Varane, L. Hernández - Pavard, Tchouaméni, Pogba, T. Hernández - Griezmann - Mbappé, Benzema

Nations League, Final Four: Der Spielplan im Überblick