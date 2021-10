Nations League: Finale und Spiel um Platz 3 heute live im TV, Livestream und Liveticker

Das Final Four der Nations League geht heute mit dem Spiel um Platz 3 und dem Finale zu Ende. Wir zeigen Euch, wie Ihr beide Spiele live im TV, im Livestream und im Liveticker verfolgen könnt.

Nations League: Finale und Spiel um Platz 3 - Datum, Ort, Anpfiff, Infos

Beim Final Four der Nations League in Italien stehen am heutigen Sonntag, 10. Oktober, die beiden letzten Spiele der zweiten Austragung des Wettbewerbs statt. Zuerst findet ab 15 Uhr das Spiel um Platz 3 statt, ehe um 20.45 Uhr das Finale beginnt.

Im Allianz Stadium von Turin werden mit Gastgeber Italien und Belgien zwei Enttäuschte im Spiel um Platz 3 aufeinandertreffen. Europameister Italien verlor am vergangenen Mittwoch im ersten Halbfinale gegen Spanien mit 1:2. Die Iberer revanchierten sich damit für die Halbfinal-Niederlage bei der EM in diesem Jahr und beendeten zudem noch die Weltrekordserie der Squadra Azzurra, die zuvor in 37 Spielen ungeschlagen war.

Belgien verlor das zweite Halbfinale am Donnerstag trotz einer 2:0-Führung mit 2:3 gegen Frankreich. Das entscheidende Tor für die Franzosen fiel erst in der 90. Spielminute. Gut möglich, dass beide Teams heute im Spiel um Platz 3 einige Stammkräfte schonen werden.

Im Giuseppe-Meazza-Stadion in Mailand wird am Abend der Nachfolger von Portugal gesucht. Die Iberer scheiterten in der Nations League 2020/21 als Zweiter ihrer Gruppe der Liga A vorzeitig aus. Nach der enttäuschenden Europameisterschaft in diesem Jahr mit dem Achtelfinal-Aus gegen die Schweiz, käme Frankreich der Gewinn der Nations League gerade recht. Dagegen wird Spanien aber sicher etwas dagegen haben und alle Kräfte in einen Erfolg seinerseits mobilisieren.

Nations League: Finale und Spiel um Platz 3 heute live im TV und Livestream

Wer heute auf eine Live-Übertragung der beiden Spiele in der Nations League im Free-TV wartet, muss an dieser Stelle enttäuscht werden. Das Spiel um Platz 3 und das Finale werden nicht im frei empfangbaren Fernsehen übertragen.

Die Übertragungsrechte liegen bei DAZN. Der kostenpflichtige Streamingdienst zeigte bereits im Laufe dieser Woche die beiden Halbfinalspiele im Livestream und ist auch heute für die Live-Übertragungen verantwortlich. Die Übertragungen beginnen jeweils einige Minuten vor dem Anpfiff. Folgende Moderatoren und Experten sind heute im Einsatz:

Spiel um Platz 3

Kommentator: Uwe Morawe

Uwe Morawe Experte: Christian Bernhard

Finale

Kommentator: Jan Platte

Jan Platte Experte: Alexis Menuge

Nations League: Finale und Spiel um Platz 3 heute im Liveticker

Ihr könnt die Nations League heute nicht bei DAZN im Livestream verfolgen? Dann klickt rein in die Liveticker von SPOX. Dort halten wir Euch zeitnah über das Geschehen bei beiden Partien auf dem Laufenden.

Hier geht's zum Liveticker Spiel um Platz 3 Italien - Belgien.

Hier geht's zum Liveticker Finale Spanien - Frankreich.

Nations League: Finale und Spiel um Platz 3 - Voraussichtliche Aufstellungen

Spiel um Platz 3

Italien : Donnarumma - Calabria, Acerbi, Bastoni, Dimarco - Barella, Locatelli, Pelligrini - Raspadori, Kean

: Donnarumma - Calabria, Acerbi, Bastoni, Dimarco - Barella, Locatelli, Pelligrini - Raspadori, Kean Belgien: Mignolet - Alderweireld, Boyata, Vertonghen - Saelemaekers, Vanaken, Witsel, Carrasco - Lukebakio, Lukaku, Trossard

Finale

Spanien : Unai Simón - Azpilicueta, Laporte, Pau Torres, Alonso - Gavi, Busquets, Koke - Sarabia, Torres, Oyarzabal

: Unai Simón - Azpilicueta, Laporte, Pau Torres, Alonso - Gavi, Busquets, Koke - Sarabia, Torres, Oyarzabal Frankreich: Lloris - Koundé, Varane, L. Hernández - Pavard, Tchouaméni, Pogba, T. Hernández - Griezmann - Mbappé, Benzema

Nations League, Final Four: Der Spielplan im Überblick