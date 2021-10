Nations League, Final Four: Modus, Teams, Ort, Übertragung im TV und Livestream

Die aktuelle Woche steht voll und ganz im Zeichen der Nations League. Der zweite Turniersieger überhaupt wird im Final Four ermittelt. Modus, Teams, Ort, Übertragung im TV und Livestream - alles, was Ihr zum Final Four wissen müsst, erfahrt Ihr hier.

Die europäischen Fußballligen haben für eine Woche Pause, die Nationalmannschaften sind wieder dran. Der Großteil der Teams ist am 11. und am 12. Oktober in der WM-Qualifikation gefragt, vier Teams müssen jedoch davor im Final Four der Nations League ran.

Nations League, Final Four: Modus, Teams, Ort

Rund elf Monate nach dem letzten Gruppenspieltag kämpfen die vier Gruppensieger der Liga A um den Titel. Zuerst findet dabei die Halbfinalrunde, danach das Finale statt.

Folgende Nationen nehmen am Final Four teil: Italien (Sieger Gruppe 1), Belgien (Sieger Gruppe 2), Frankreich (Sieger Gruppe 3) und Spanien (Sieger Gruppe 4).

Am 6. Oktober um 20.45 Uhr steigt im Mailänder San Siro das erste Halbfinale zwischen Italien und Spanien, am Folgetag (7. Oktober) stehen sich dann zur selben Uhrzeit in Turin (Allianz Stadium) die Nationalmannschaften Frankreichs und Belgiens gegenüber.

Am Sonntag, den 10. Oktober, beginnt in Turin dann der Tag mit dem Spiel um Platz 3, ehe am selben Tag das große Finale in Mailand um 20.45 Uhr losgeht.

© getty Portugal konnte sich 2019 zum ersten Sieger der Nations League krönen.

Sollte im Halbfinale und im Finale nach 90 Minuten immer noch kein Sieger feststehen, wird eine 2x15 Minuten lange Verlängerung gespielt. Falls es auch nach 120 Minuten unentschieden steht, wird die Begegnung mit einem Elfmeterschießen beendet. Einzig beim Spiel um Platz 3 wird nach der regulären Spielzeit direkt das Elfmeterschießen zur Entscheidung herangezogen.

Titelverteidiger Portugal schaffte den Sprung in das Final Four nicht, ebenso die deutsche Nationalmannschaft. Das DFB-Team hatte am sechsten und letzten Spieltag zwar die Chance, die Gruppe als Erster zu beenden, musste sich jedoch Spanien denkwürdig mit 0:6 geschlagen geben.

Nations League: Deutschlands Gruppe 4 im Überblick

Rang Mannschaft Sp. S U N Tore Diff. Pkt. 1 Spanien 6 3 2 1 13:3 10 11 2 Deutschland 6 2 3 1 10:13 -3 9 3 Schweiz 6 1 3 2 9:8 1 6 4 Ukraine 6 2 0 4 5:13 -8 6

Nations League, Final Four: Übertragung im TV und Livestream

Die zwei Halbfinalspiele, das Spiel um Platz 3 sowie das Finale gibt es exklusiv, live und in voller Länge bei DAZN zu sehen. Der Streamingdienst besitzt die Übertragungsrechte für fast alle Spiele der Nations League. Lediglich die der deutschen Nationalmannschaft hat das "Netflix des Sports" nicht im Angebot. Da das DFB-Team nicht mehr im Turnier ist, seht Ihr also alle Final-Four-Partien bei DAZN.

Dasselbe gilt auch für die WM-Qualifikationsspiele, die am 11. und 12. Oktober absolviert werden.

Wer jedoch nicht unbedingt der größte Fußballfan ist, hat ebenfalls reichlich Gründe, DAZN zu nutzen. Auf der Plattform stehen nämlich Livestreams zu folgenden weiteren Sportarten bereit: US-Sport (NHL, NFL, NBA, MLB), Darts, Handball, Tennis, Radsport, Motorsport, Kampfsport (MMA, Boxen), Wrestling und Rugby.

Um all diese Sportarten schauen zu können, wird ein Abonnement benötigt. Die Kosten dafür betragen pro Monat 14,99 Euro und pro Jahr 149,99 Euro.

Nations League: Das Final Four im Liveticker

Die vier Final-Four-Spiele könnt Ihr auch im Liveticker bei SPOX verfolgen, solltet Ihr keine DAZN-Kunden sein. Damit verpasst Ihr garantiert nichts.

Hier geht's zur Liveticker-Übersicht.



Nations League, Final Four: Der Spielplan im Überblick