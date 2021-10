Nations League: Final Four heute live im TV, Livestream und Liveticker

Mit dem heute beginnenden Final Four wird in den kommenden Tagen der Sieger der Nations League 2021 ermittelt. Zuerst wird die Halbfinalrunde eröffnet. In diesem Artikel erfahrt Ihr, wer gegen wen antritt und wie Ihr das Final Four live im TV, Livestream und Liveticker verfolgen könnt.

Der letzte Gruppenspieltag der Nations League fand im November 2020 statt. Die vier Gruppensieger der Liga A haben sich dabei für das Final Four, das nun am heutigen Mittwoch (6. Oktober) losgeht, qualifiziert. Bei den vier Teilnehmern handelt es sich um den Final-Four-Gastgeber Italien (Sieger der Gruppe 1), Belgien (Sieger der Gruppe 2), Frankreich (Sieger der Gruppe 3) und Spanien (Sieger der Gruppe 4).

In zwei Halbfinalpartien werden zuerst die Finalisten ermittelt, bevor das Finale am Sonntag, den 10. Oktober, über die Bühne geht.

Heute wird das erste Halbfinalspiel absolviert, dabei stehen sich die Nationalmannschaften Italiens und Spaniens gegenüber. Die Partie wird um 20.45 Uhr im Mailänder San Siro ausgetragen. Dabei begegnen sich dieselben beiden Mannschaften, die bereits bei der Europameisterschaft 2021 im Halbfinale aufeinandertrafen. Der spätere Europameister Italien setzte sich erst im Elfmeterschießen mit 4:2 durch.

© getty Im Halbfinale der Europameisterschaft setzte sich die Squadra Azzurra im Elfmeterschießen gegen Spanien durch.

Morgen findet dann im Turiner Allianz Stadium das zweite Halbfinale zwischen Belgien und Frankreich statt. Der Anpfiff erfolgt ebenfalls um 20.45 Uhr.

Die Sieger der Halbfinals kämpfen am Sonntag um 20.45 Uhr im Finale schließlich um den Nations-League-Titel.

Nations League, Final Four: Der Spielplan im Überblick

Runde Datum Anpfiff Ort Mannschaft 1 Mannschaft 2 Halbfinale Mittwoch, 6. Oktober 20.45 Uhr Mailand Italien Spanien Halbfinale Donnerstag, 7. Oktober 20.45 Uhr Turin Frankreich Belgien Spiel um Platz 3 Sonntag, 10. Oktober 15 Uhr Turin Verlierer Halbfinale 1 Verlierer Halbfinale 2 Finale Sonntag, 10. Oktober 20.45 Uhr Mailand Sieger Halbfinale 1 Sieger Halbfinale 2

Nations League: Final Four heute live im TV und Livestream

Das Nations-League-Halbfinale zwischen Italien und Spanien seht Ihr heute exklusiv und live bei DAZN. Pünktlich zum Anpfiff beginnt auch die Übertragung. Jan Platte übernimmt dabei die Rolle des Kommentator, Christian Bernhard unterstützt ihn als Experte.

Auch das Halbfinalspiel zwischen Frankreich und Belgien, das Spiel um Platz 3 sowie das Finale überträgt der Streamingdienst live und in voller Länge.

Nations League: Final Four heute im Liveticker

Italien gegen Spanien wird von SPOX zudem live getickert. So können auch diejenigen, die kein DAZN-Abo haben, das Spiel live verfolgen. Tore, Elfmeter, Verlängerung - hier verpasst Ihr nichts.

Hier geht's zum Liveticker zur Halbfinalpartie zwischen Italien und Spanien.

Die restlichen Final-Four-Partien werden ebenfalls getickert.

Hier geht's zur Liveticker-Übersicht.

Nations League: Deutschlands Gruppe 4 im Überblick

Die deutsche Nationalmannschaft hatte am 6. Spieltag der Nations League noch die Chance, das Final Four zu erreichen, ging jedoch gegen den späten Gruppensieger Spanien mit 0:6 unter.