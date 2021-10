Belgien vs. Frankreich: Halbfinale beim Nations League Final Four heute live im TV, Livestream und Liveticker

Belgien und Frankreich ermitteln heute beim Final Four der Nations League den zweiten Finalisten. Wir zeigen Euch, wo Ihr das Halbfinale live im TV, Livestream und Liveticker verfolgen könnt.

Belgien vs. Frankreich: Halbfinale beim Nations League Final Four - Datum, Ort, Anpfiff, Infos

Das Final Four der Nations League ist in vollem Gange! Am heutigen Donnerstag, 7. Oktober, findet das zweite Halbfinale zwischen Belgien und Frankreich statt. Spielbeginn im Juventus Stadium in Turin ist um 20.45 Uhr. Der Sieger zieht in das Finale am kommenden Sonntag ein, für den Verlierer bleibt das Spiel um Platz 3 (ebenfalls Sonntag).

Belgien und Frankreich qualifizierten sich als Sieger einer der vier Vorrundengruppen der Liga A für das Finalturnier. Belgien lag am Ende fünf Punkte vor Dänemark und England, Frankreich drei vor dem damit bereits entthronten Titelverteidiger Portugal.

Für beide Nationen ist es die erste Teilnahme am Final Four der Nations League. Bei der ersten Ausgabe des noch jungen Wettbewerbs schieden beide nach den Gruppenspielen aus. Dementsprechend heiß sind Belgien und Frankreich jetzt auf den Titel. "Wir sind extrem motiviert und wollen endlich einen Pokal gewinnen", sagte Belgiens Axel Witsel, auch der französische Trainer Didier Deschamps rief den Titel als "klares Ziel" aus.

Belgien vs. Frankreich: Halbfinale beim Nations League Final Four heute live im TV und Livestream

Das zweite Halbfinale beim Final Four der Nations League zwischen Belgien und Frankreich gibt es heute nicht live im Free-TV zu sehen. In der Gruppenphase wurden nur die Spiele der deutschen Nationalmannschaft im frei empfangbaren Fernsehen gezeigt, die Übertragungsrechte für die anderen Spiele hielt ein anderer Anbieter - DAZN.

Dort wird auch das Final Four der Nations League exklusiv übertragen. Der Streamingdienst zeigt am kommenden Sonntag auch das Spiel um Platz 3 und das Finale im Livestream.

Zur heutigen Partie beginnt die Berichterstattung unmittelbar vor Spielbeginn. Kommentator ist Stefan Galler, zudem ist Experte Alexis Menuge im Einsatz. Wer das Spiel nicht live verfolgen kann, hat bei DAZN die Möglichkeit dies im Re-Live zu machen. Mit der kostenlosen DAZN-App könnt Ihr das Spiel auch auf dem Endgerät Eurer Wahl abrufen.

Belgien vs. Frankreich: Halbfinale beim Nations League Final Four heute im Liveticker

SPOX ist bei jedem Spiel des Final Four der Nations League mit einem ausführlichen Liveticker vertreten. Klickt heute in den Liveticker der Begegnung Belgien vs. Frankreich und erfahrt, welchem Team der Finaleinzug gelingt.

Belgien vs. Frankreich: Halbfinale beim Nations League Final Four - Voraussichtliche Aufstellungen

Belgien : Courtois - Boyata, Alderweireld, Denayer - Foket, Tielemans, Witsel, Castagne - T. Hazard, De Bruyne - Lukaku

: Courtois - Boyata, Alderweireld, Denayer - Foket, Tielemans, Witsel, Castagne - T. Hazard, De Bruyne - Lukaku Frankreich: Lloris - Pavard, Varane, Kimpempe, Hernandez - Rabiot, Tchouameni, Pogba - Mbappé, Benzema, Griezmann

Nations League, Final Four: Der Spielplan im Überblick