Nations League: Ungarn - Türkei heute live im TV, Livestream und Liveticker

Erst am letzten Spieltag fällt in der Gruppe 3 der Liga B die Entscheidung um den Aufstieg in die Liga A. Auch Ungarn und die Türkei, die im direkten Duell aufeinandertreffen, rechnen sich noch Chancen aus. Hier gibt es alle Infos zur Übertragung der Nations-League-Partie.

Schaffen die Türkei oder Ungarn in der Nations League den Sprung in die Liga A? Auf DAZN könnt Ihr mit dem Probemonat live und kostenlos dabei sein!

Ungarn gegen die Türkei: Wann und wo findet das Spiel statt?

Die Partie am 6. Spieltag der Nations League zwischen Ungarn und der Türkei findet am heutigen Mittwoch, 18. November, statt. Los geht es um 20.45 Uhr.

Gespielt wird in der Puskas-Arena in Budapest. Das Stadion ist auch als Spielort der europaweit stattfindenden EM 2021 vorgesehen. Als Schiedsrichter ist der Slowake Ivan Kruzliak im Einsatz.

Das Hinspiel entschied Ungarn Anfang September für sich: In Sivas erzielte Youngster Dominik Szoboszlai in der 80. Minute den Siegtreffer.

Nations League: Ungarn gegen die Türkei heute live im TV und Livestream

Wie alle Begegnungen der Nations League ohne deutsche Beteiligung ist auch das Spiel Ungarn vs. Türkei live und exklusiv auf DAZN zu sehen. Als Kommentator ist Freddy Harder im Einsatz, kurz vor Spielbeginn geht der Streamingdienst auf Sendung.

Wollt Ihr auch kein Tor und keinen Höhepunkt von den parallel stattfindenden Begegnungen verpassen, seid Ihr bei der GoalZone richtig aufgehoben. Moderator Christoph Stadtler und Experte Sebastian Kneißl versorgen Euch dort mit sämtlichen Infos von den Plätzen.

Ob Bundesliga, Champions League, Europa League, Serie A oder LaLiga - DAZN bietet Euch Live-Fußball aus zahlreichen Top-Wettbewerben. Auch Fans von US-Sport, Tennis, Motorsport, Boxen oder UFC werden beim Streamingdienst fündig.

Ein Abo kostet monatlich 11,99 Euro oder jährlich 119,99 Euro. Zuvor könnt Ihr das DAZN-Angebot allerdings für einen Monat gratis testen.

Ungarn gegen die Türkei heute im SPOX-Liveticker verfolgen

Ihr habt keine Möglichkeit, bei Ungarn vs. Türkei auf den Livestream von DAZN zuzugreifen? Dann schaut doch bei SPOX vorbei! Zu allen Spielen der Nations League stehen dort ausführliche Liveticker zur Verfügung.

Hier geht's zum Liveticker Ungarn vs. Türkei.

Hier findet Ihr den Konferenz-Liveticker mit allen heutigen Spielen.

Nations League heute live: Alle Spiele der Ligen A und B

Die Gruppenphase in der Nations League wird heute abgeschlossen, dann stehen auch die Aufsteiger in die jeweils höhere Liga sowie die Teilnehmer an der Endrunde fest.

Anpfiff Heim Auswärts Liga Gruppe 20.45 Uhr Polen Niederlande A 1 20.45 Uhr Bosnien-Herzegowina Italien A 1 20.45 Uhr Belgien Dänemark A 2 20.45 Uhr England Island A 2 20.45 Uhr Nordirland Rumänien B 1 20.45 Uhr Österreich Norwegen B 1 20.45 Uhr Israel Schottland B 2 20.45 Uhr Tschechien Slowakei B 2 20.45 Uhr Ungarn Türkei B 3 20.45 Uhr Serbien Russland B 3 20.45 Uhr Irland Bulgarien B 4 20.45 Uhr Wales Finnland B 4

Nations League: Die Tabelle der Gruppe 3 in der Liga B

Wollen Ungarn oder die Türkei noch Platz eins der Gruppe erobern und in die Liga A aufsteigen, sind sie auf Schützenhilfe angewiesen. Tabellenführer Russland ist im Falle eines Sieges gegen Schlusslicht Serbien nicht mehr vom Platz an der Sonne zu verdrängen.