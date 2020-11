Nations League: Montenegro - Zypern heute live im TV, Livestream und Liveticker

Am letzten Spieltag der Nations League kann sich Montenegro mit einem Sieg gegen Zypern den Aufstieg in die Liga B sichern. Hier erfahrt Ihr, wo die Begegnung im TV und Livestream zu sehen ist.

Montenegro gegen Zypern: Wann und wo findet das Spiel statt?

Die Partie Montenegro gegen Zypern im Rahmen des 6. Spieltags der UEFA Nations League wird am heutigen Dienstag, 17. November, ausgetragen. Der Anpfiff erfolgt um 20.45 Uhr.

Gespielt wird im Gradski Stadion pod Goricom in der montenegrinischen Hauptstadt Podgorica. Mit 15.230 Plätzen ist es die größte Arena des Landes.

Nations League: Montenegro - Zypern heute live im TV und Livestream

DAZN ist die Heimat der Nations League! Alle Spiele ohne deutsche Beteiligung sind live und exklusiv beim Streamingdienst zu sehen. Dies gilt somit auch für die Partie Montenegro gegen Zypern am heutigen Abend. Pünktlich zum Anpfiff um 20.45 Uhr geht DAZN auf Sendung.

Auch die weiteren Begegnungen des Abends, unter anderem die Spiele von Frankreich, Portugal oder der Schweiz, verpasst Ihr dort nicht. Weiteren Spitzenfußball hat DAZN mit der Champions League, Europa League, Bundesliga, LaLiga, Ligue 1 oder Serie A im Programm.

© imago images / Majerus

Montenegro gegen Zypern heute im Liveticker verfolgen

Unterwegs, aber nicht ausreichend Datenvolumen für einen Livestream? Dann greift doch zum Liveticker von SPOX, der Euch mit allem Wissenswerten von der Partie Montenegro gegen Zypern versorgt - entweder im Einzelspiel oder der Konferenz.

Nations League: Die heutigen Spiele im Überblick

In einem der Parallelspiele stehen sich am Abend die spanische Nationalmannschaft und das DFB-Team in Sevilla gegenüber. Die Mannschaft von Joachim Löw benötigt noch einen Zähler zum Gruppensieg.

Anpfiff Heim Auswärts Liga Gruppe 20.45 Uhr Kroatien Portugal A 3 20.45 Uhr Frankreich Schweden A 3 20.45 Uhr Spanien Deutschland A 4 20.45 Uhr Schweiz Ukraine A 4 20.45 Uhr Luxemburg Aserbaidschan C 1 20.45 Uhr Montenegro Zypern C 1 20.45 Uhr Malta Färöer D 1 20.45 Uhr Andorra Lettland D 1 20.45 Uhr Gibraltar Liechtenstein D 2

Nations League: Die Tabelle der Gruppe 1 in Liga C

Schneckenrennen um den Sieg in der Gruppe 1 der Liga C: Am vergangenen Spieltag kam Montenegro nur zu einem Unentschieden in Aserbaidschan. Luxemburg konnte diesen Patzer allerdings durch eine 1:2-Niederlage bei Schlusslicht Zypern nicht ausnutzen.