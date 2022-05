Hertha BSC vs. FC Augsburg, Übertragung: A-Jugend Bundesliga Halbfinale heute live im TV, Livestream und Liveticker

In der A-Jugend Bundesliga steht heute das U19-Halbfinal-Rückspiel zwischen Hertha BSC und dem FC Augsburg an. Hier erfahrt Ihr, wie Ihr die Partie live im TV, Livestream und Liveticker sehen könnt.

In der Endrunde der A-Jugend Bundesliga geht es am heutigen Samstag, den 14. Mai, so richtig zur Sache. Vier U19-Mannschaften sind noch im Turnier und kämpfen um zwei Finaltickets zur Ermittlung des Deutschen Meisters. Auf der einen Seite Borussia Dortmund und der FC Schalke 04, auf der anderen Seite Hertha BSC und der FC Augsburg.

Das Hinspiel haben alle bereits absolviert. Der BVB dominierte den Rivalen aus Gelsenkirchen mit 5:1, im Spiel zwischen der Hertha und Augsburg setzten sich die Berliner mit 3:1 durch.

Nun steht das Rückspiel an. Nachdem das Hinspiel noch in Augsburg ausgetragen wurde, steigt das Rückspiel heute in der Spielstätte des Meisters der Staffel Nord/Nordost, der Hertha. Anpfiff in Berlin ist bereits um 11 Uhr. Das zweite Duell zwischen Schalke 04 und dem BVB geht dann morgen in Gelsenkirchen über die Bühne.

Hertha BSC vs. FC Augsburg, Übertragung: A-Jugend Bundesliga Halbfinale heute live im TV und Livestream

Wer das Duell der beiden U19-Mannschaften live verfolgen möchte, braucht Zugriff auf das Angebot von Sky. Beim Pay-TV-Sender wird die Begegnung nämlich live und in voller Länge übertragen. Gezeigt wird das Duell auf dem Sender Sky Sport Bundesliga 2 (HD). Hannes Herrmann kommentiert dabei für Euch das komplette Spielgeschehen.

© getty A-Jugend-Spieler Anton Kade gab in dieser Saison sein Debüt für die Profimannschaft des Hertha BSC.

Darüber hinaus bietet Sky das Halbfinal-Rückspiel zwischen Hertha BSC und dem FC Augsburg auch im Livestream an. Auf diesen erhaltet Ihr Zugriff mit einem SkyGo-Abonnement oder mit einem SkyTicket.

Ihr wollt das Spiel jedoch lieber gratis verfolgen? Kein Problem, auch hierfür ist Sky der richtige Ansprechpartner. Die Begegnung wird nämlich auch auf YouTube gezeigt. Genauer gesagt, auf dem Kanal "Sky Sport HD".

Hertha BSC vs. FC Augsburg, Übertragung: A-Jugend Bundesliga Halbfinale heute im Liveticker

Eine weitere Möglichkeit, Hertha BSC vs. Augsburg kostenlos zu verfolgen, bietet SPOX mit seinem Liveticker an. Damit verpasst Ihr kein Tor, kein Elfmeter, keine Torchancen.

Hertha BSC vs. FC Augsburg, Übertragung: A-Jugend Bundesliga Halbfinale heute live im TV und Livestream - Wichtigste Infos

Begegnung: Hertha BSC U19 vs. FC Augsburg U19

Hertha BSC U19 vs. FC Augsburg U19 Wettbewerb: A-Jugend Bundesliga

A-Jugend Bundesliga Runde: Halbfinale, Rückspiel

Halbfinale, Rückspiel Datum: 14. Mai 2022

14. Mai 2022 Anstoß: 11 Uhr

11 Uhr Ort: Berlin

Berlin TV: Sky

Livestream: SkyGo, SkyTicket

YouTube: Sky Sport HD

Liveticker: SPOX

