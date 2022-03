Die U19-Mannschaft von Borussia Dortmund trifft im Viertelfinale der UEFA Youth League auf Atletico Madrid. Hier erfahrt Ihr, wie Ihr das Spiel live im TV und Livestream verfolgen könnt.

Jetzt DAZN abonnieren und damit das Youth-League-Viertelfinale zwischen Borussia Dortmund und Atletico Madrid im Livestream verfolgen!

UEFA Youth League, Übertragung: BVB vs. Atletico Madrid - Anpfiff, Ort, Stadion

Während die erste Mannschaft von Borussia Dortmund nicht nur in der Champions League, sondern auch in der Europa League nicht mehr mitspielt, sieht die Sache im Nachwuchsbereich ganz anders aus. Die U19 des BVB kämpft in der UEFA Youth League nämlich weiterhin noch um den Titel und steht als erste deutsche Mannschaft überhaupt in einem Youth-League-Viertelfinale, das die Schwarz-Gelben am heutigen Mittwoch, den 16. März, bestreiten. Gegner ist die U19-Mannschaft von Atletico Madrid. Der Anpfiff erfolgt um 16.30 Uhr, gespielt wird im Signal-Iduna-Park (Dortmund).

Das Schiedsrichterteam kommt aus Österreich und besteht aus Schiedsrichter Julian Weinberger sowie den beiden Assistenten Maximilian Weiss und Michael Obritzberger. Der Deutsche Robin Braun fungiert als vierter Offizieller.

Der BVB sicherte sich sein Viertelfinalticket mit einem Sieg über Manchester United. Gegen die Red Devils brauchte es ein Elfmeterschießen, das die Schwarz-Gelben mit 3:1 für sich entscheiden konnten. Die Rojiblancos hingegen setzten sich gegen den Stadtrivalen Real Madrid mit 3:2 durch.

© getty Borussia Dortmund sicherte sich das Viertelfinalticket mit dem Sieg im Elfmeterschießen gegen Manchester United.

UEFA Youth League, Übertragung: BVB vs. Atletico Madrid heute live im TV und Livestream

Wer die Youth-League-Partie zwischen Borussia Dortmund und Atletico Madrid heute live und in voller Länge verfolgen möchte, braucht Zugang zum Livestream-Angebot von DAZN. Der Streamingdienst ist es, der für die Partie die Übertragungsrechte besitzt. Wenige Momente vor Spielbeginn geht die Übertragung, die Fabian Pavlakovic kommentiert, los.

Während DAZN die Übertragungsrechte für die Nachwuchs-Champions-League besitzt, steht auch der Großteil der UEFA Champions League DAZN-Kunden auf der Plattform zur Verfügung. Aber auch Spiele der Bundesliga, Serie A, Primera Division, Ligue 1 oder die Nations League hat das "Netflix des Sports" im Angebot.

Das Repertoire von DAZN komplettieren zudem Sportarten wie American Football (NFL), Basketball (NBA), Tennis, Handball, Darts, Radsport, Motorsport, MMA (UFC), Boxen, Wrestling (WWE), Rugby, Ski alpin, Skispringen und Biathlon.

Zugriff auf all diese Sportarten ermöglicht das DAZN-Abonnement. Dieses kostet Euch entweder 29,99 Euro pro Monat oder 274,99 Euro pro Jahr.

UEFA Youth League, Übertragung: BVB vs. Atletico Madrid heute live im TV und Livestream - WEITERE INFORMATIONEN ZU DAZN

UEFA Youth League, Übertragung: BVB vs. Atletico Madrid heute live im TV und Livestream - Wichtigste Infos

Begegnung: U19 Borussia Dortmund - U19 Atletico Madrid

U19 Borussia Dortmund - U19 Atletico Madrid Wettbewerb: UEFA Youth League

UEFA Youth League Spieltag: Viertelfinale

Viertelfinale Datum: 16. März 2022

16. März 2022 Anstoß: 16.30 Uhr

16.30 Uhr Ort: Signal-Iduna-Park, Dortmund

Signal-Iduna-Park, Dortmund Livestream: DAZN

UEFA Youth League: Das Viertelfinale im Überblick