UEFA Youth League am Mittwoch: Uhrzeiten, Spiele und Übertragung

Wie an jedem Champions-League-Spieltag trägt auch diesmal die Youth League parallell ihren Spieltag aus. Welche Spiele am Mittwoch anstehen und wie ihr diese verfolgen könnt, erfahrt ihr bei SPOX.

UEFA Youth League: Die Übertragung im TV und Livestream

In Deutschland überträgt Sport1+ einige Spiele der Youth League. Der Pay-TV-Sender zeigt an jedem Spieltag vier Einzelspiele des Wettbewerbs, jeweils zwei am Dienstag sowie zwei am Mittwoch. Am heutigen Mittwoch überträgt der Sport1-Schwestersender somit zwei Partien live und in voller Länge. Neben der Übertragung im Fernsehen steht obendrein ein Livestream zur Verfügung. Nach einem kostenlosen Probemonat kostet ein Abonnement dort 9,99 Euro monatlich.

Mit Uefa.tv existiert allerdings auch eine kostenlose Alternative zu Sport1+. Der Sender der UEFA ist kostenlos verfügbar, man muss sich allerdings auf der Seite registrieren, um auf die Inhalte zugreifen zu können. Dies kann über Google, Facebook oder mit einer Mailadresse getan werden. Die Plattform selbst ist über alle Internet-Browser abrufbar. Zudem steht Uefa.tv als App für iOS und Android zur Verfügung.

UEFA Youth League: Die Spiele am Mittwoch

Datum Uhrzeit Heim Gast 27.11.19 12 Uhr Zenit St. Petersburg U19 Olympique Lyon U19 27.11.19 13 Uhr Slavia Prag U19 Inter Mailand U19 27.11.19 14 Uhr KRC Genk U19 Red Bull Salzburg U19 27.11.19 14 Uhr FC Barcelona U19 Borussia Dortmund U19 27.11.19 14 Uhr FC Valencia Juvenil A FC Chelsea U19 27.11.19 14 Uhr LOSC Lille U19 Ajax Amsterdam U19 27.11.19 15 Uhr RB Leipzig U19 Benfica Lissabon U19 27.11.19 16 Uhr FC Liverpool U19 SSC Neapel U19

UEFA Youth League: Die deutschen Gruppen im Überblick

Gruppe B:

Platz Team Spiele S U N Punkte 1 FC Bayern München 5 3 2 0 11 2 Roter Stern Belgrad 5 2 2 1 8 3 Tottenham Hotspur 5 2 1 2 7 4 Olympiakos Piräus 2 0 1 4 1

Gruppe D:

Platz Team Spiele S U N Punkte 1 Juventus Turin 5 4 0 1 12 2 Atletico Madrid 5 3 0 2 9 3 Bayer 04 Leverkusen 5 1 1 3 4 4 Lokomotive Moskau 5 1 1 3 4

Gruppe F:

Platz Team Spiele S U N Punkte 1 Inter Mailand 4 3 0 1 9 2 Borussia Dortmund 4 2 0 2 6 3 Slavia Prag 4 2 0 2 6 4 FC Barcelona 4 1 0 3 3

Gruppe G: