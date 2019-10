BVB (Borussia Dortmund) gegen FC Schalke 04 heute live: U19-Bundesliga im TV und Livestream

In der Junioren-Bundesliga West kommt es am heutigen Sonntag zum prestigeträchtigen Revierderby zwischen Borussia Dortmund und dem FC Schalke 04. SPOX zeigt Euch, wo und wann Ihr die Partie heute live im TV und Livestream sehen könnt.

Beide Teams haben sich den Saisonstart etwas erfolgreicher vorgestellt. Während Borussia Dortmund fünf Punkte Rückstand auf Tabellenführer Köln hat, sind es beim FC Schalke gar neun Punkte. Die Erzrivalen sind also fast schon zum Siegen verdammt, möchte man den Anschluss an die Spitze halten.

U19-Bundesliga: BVB gegen Schalke 04 - Daten und Fakten

Das Revierderby in der Junioren-Bundesliga zwischen Borussia Dortmund und dem FC Schalke 04 steigt bereits um 11 Uhr. Austragungsort ist der BVB-Fußballpark Hohenbuschei in Brackel, welcher rund 2.000 Zuschauern Platz bietet.

BVB gegen Schalke 04: U19-Bundesliga heute live im TV und Livestream

Wer auf eine Übertragung im TV gehofft hat, wird leider enttäuscht. Allerdings gibt es eine kostenlose Alternative. Auf dfb.tv könnt Ihr das Revierderby heute im Livestream sehen. Die Übertragung beginnt pünktlich zum Anpfiff um 11 Uhr.

Borussia Dortmund - Schalke 04: Vorschau

Michael Skibbe, Trainer der Dortmunder U19, hat sich vor dem Spiel zur aktuellen Tabellensituation seines Teams geäußert "Die oberen Teams, vor allem Köln, sind uns schon ein bisschen enteilt. Wir wollen natürlich um die Meisterschaft mitspielen", sagte Skibbe bei Reviersport. Die Schwarz-Gelben haben bereits fünf Zähler Rückstand auf Spitzenreiter Köln.

Allerdings konnte sich Dortmunds U19 in dieser Saison zumindest auf ein Talent verlassen. Youssoufa Moukoko erzielte in sieben Spielen bereits 15 Tore und führt die Torjägerliste dementsprechend an. Nichtsdestotrotz hilft dem BVB nur ein Dreier, um nicht ins Mittelfeld abzurutschen. "Natürlich wollen wir Schalke auf Distanz halten", so Skibbe, der das Team von Norbert Elgert als "sehr homogene" Mannschaft beschreibt. "Sie agieren gut als Team, vor allem defensiv. Aber sie haben auch einige Spieler, die den Unterschied ausmachen können", warnte Skibbe.

U19-Bundesliga West: Tabelle am 8. Spieltag

