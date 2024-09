Noch neun Tage Zeit! Schnappt sich Galatasaray nach Leihe von Victor Osimhen den nächsten Star?

Nach seiner enttäuschenden Leistung bei der 0:3-Niederlage gegen den FC Liverpool am Sonntag ist Casemiro bei ManUnited höchst umstritten. Der 32-Jährige beging gravierende Fehler, die zu den Toren von Luis Diaz führten und wurde in der Halbzeitpause ausgewechselt.

Der Brasilianer kam 2022 für 70 Millionen Euro mit dem Ruf eines Weltklasse-Spielers von Real Madrid. Dank seines Vertrages bis 2026 verdient er pro Woche umgerechnet rund 400.000 Euro in England.

Wegen des enorm hohen Gehalts scheint eine Leihe, bei der ManUnited einen Teil davon übernimmt, aktuell wahrscheinlicher als ein Kauf. Das Transferfenster in der Türkei ist noch bis zum 13. September geöffnet.

Casemiros Status als Stammspieler bei United ist durch die Verpflichtung von Manuel Ugarte gefährdet. Der Uruguayer wurde am Deadline Day für eine Ablösesumme von 50 Millionen Euro von Paris Saint-Germain geholt.

Ugarte war aufgrund von Problemen bei der Registrierung nicht für das Spiel gegen Liverpool spielberechtigt. Nach der Länderspielpause wird mit seinen ersten Einsätzen gerechnet.

Galatasaray wiederum schnappte sich erst kürzlich Topstürmer Victor Osimhen per Leihe. Ein Wechsel in die Türkei könnte dem Brasilianer einen Neuanfang und eine neue Herausforderung bieten. In Manchester scheint er nicht mehr erwünscht.