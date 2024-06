Zehn Spieler auf der Streichliste: Besiktas Istanbul startet wohl großen Ausverkauf

Anfang Juni hatte Besiktas bekanntgegeben, dass van Bronckhorst ab sofort neuer Besiktas-Trainer ist.

Der 49-jährige Niederländer, der zuvor unter anderem Feyenoord Rotterdam und Glasgow Rangers trainierte, hat in Istanbul einen Zweijahresvertrag bis 2026 unterschrieben.

Besiktas will in der kommenden Saison deutlich besser abschneiden als in der abgelaufenen Spielzeit. Da wurde man in der Süper Lig nämlich nur Tabellensechster.