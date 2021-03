Besiktas - Fenerbahce: Süper Lig heute live im TV und Livestream

Derby in der Türkei: Besiktas und Fenerbahce nehmen es heute miteinander auf. SPOX erklärt Euch, wo Ihr das Duell der Istanbuler Klubs live im TV und Livestream sehen könnt.

Besiktas - Fenerbahce in der Süper Liga: Termin, Spielort

Wie hitzig wird es diesmal? Die türkische Süper Lig hält am heutigen Sonntag, den 21. März einen Leckerbissen bereit: Besiktas Istanbul trifft auf Fenerbahce Istanbul. Anders formuliert: Der Tabellenerste empfängt den Dritten.

Anstoß ist um 17 Uhr. Das Istanbuler Derby ist die letzte Begegnung an diesem 31. Spieltag der höchsten Spielkasse in der Türkei. Gespielt wird im Vodafone Park von Besiktas. Wegen der Coronavirus-Pandemie muss es allerdings leer bleiben, was bei einem Kampf zweier Lokalrivalen natürlich besonders ärgerlich ist.

Begegnung: Besiktas JK - Fenerbahçe Istanbul

Besiktas JK - Fenerbahçe Istanbul Wettbewerb: Süper Lig

Süper Lig Datum: 21. März 2021

21. März 2021 Anstoß: 17.00 Uhr

17.00 Uhr Ort: Vodafone Park, Istanbul

Besiktas - Fenerbahce heute live im TV und Livestream

Besiktas Istanbul gegen Fenerbahce Istanbul wird im deutschen TV nirgendwo übertragen. Ebenso wenig gibt es einen Anbieter mit einem Livestream. Verfolgen lässt sich die Partie dennoch - mit bet365.

Dazu müsst Ihr bei dem Wettanbieter ein Wettkonto eröffnen und zehn Euro als Guthaben einzahlen. Dann könnt Ihr Spiele dort im Livestream anschauen. Auch zu vielen anderen Fußball- und sonstigen Sportevents sind dort Streams verfügbar.

Spitzenreiter Besiktas dürfte mit acht siegreichen Partien in Folge als Favorit in das Derby gehen. Fenerbahce, das mehrere Wochen auf Star-Neuzugang Mesut Özil verzichten muss (Sprunggelenksverletzung), hat derweil von den letzten fünf Spielen nur zwei für sich entscheiden können (zwei Niederlagen, ein Unentschieden).

Der historische Liga-Direktvergleich könnte Fener aber ein wenig Hoffnung machen: 20 Mal ging der Özil-Klub als Sieger vom Feld, zwölfmal Besiktas. Elfmal gab es ein Unentschieden.

Süper Lig: Die aktuelle Tabelle

Beide Mannschaften trennen in der Tabelle der Süper Lig aktuell fünf Zähler, wobei Besiktas (63 Punkte) im Vergleich zu den Titel-Konkurrenten Galatasaray (61) und Fener (58) zwei bzw. ein Spiel weniger absolviert hat.