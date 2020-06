Türkei: Lukas Podolski verpasst Pokalfinale mit Antalyaspor - Dreierpack Cisse

Lukas Podolski bekommt in diesem Sommer keine Chance auf seinen zweiten Pokalsieg im türkischen Fußball. Mit dem 35-Jährigen in der Startelf verlor dessen Klub Antalyaspor am Donnerstag auch das Halbfinal-Rückspiel bei Alanyaspor mit 0:4 (0:2). Das Hinspiel hatten der Ex-Kölner und der Verein aus Antalya vor der Corona-Zwangspause bereits 0:1 verloren.

Der ehemalige Freiburger Papiss Demba Cisse führte Alanyaspor mit einem Dreierpack (15., 46., 49.) ins Endspiel, wo nun Trabzonspor wartet. Ceyhun Gulselam (19.) steuerte das zwischenzeitliche 2:0 bei. Podolski wurde in der 53. Minute vom Feld genommen.

Der Stürmer hatte vor vier Jahren seinen Ex-Klub Galatasaray im Finale gegen den Stadtrivalen Fenerbahce zum Pokalsieg geschossen. Im vergangenen Sommer wechselte er vom japanischen Klub Vissel Kobe in die Hafenstadt Antalya.