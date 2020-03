Bericht: Max Kruse positiv auf Corona getestet

Max Kruse von Fenerbahce Istanbul soll positiv auf das Coronavirus getestet worden sein. Das berichtet die türkische Tageszeitung Hürriyet. Weder der Klub noch der Spieler selbst haben das bisher bestätigt.

Neben Kruse soll laut Hürriyet auch ein Betreuer des Teams positiv getestet worden sein. Anderen Medienberichten zufolge sollen im Klub insgesamt sechs Personen positiv getestet worden sein.

Kruse befindet sich ohnehin schon seit mehreren Tagen in der eigenen Wohnung, in der Süper Lig ist der Spielbetrieb wie in fast allen anderen Ligen Europas unterbrochen. "Wir haben noch keine komplette Ausgangssperre. Die Mannschaft soll aber zu Hause bleiben", verriet der 32-Jährige im Videochat mit DAZN-Moderatorin Antonia Wisgickl.

Der ehemalige Werder-Profi hat seit Anfang März nicht für Fenerbahce gespielt: Anfang März zog er sich einen Bänderriss im Sprunggelenk zu - er fällt bis mindestens Mitte April aus.

Süperlig: Die Tabelle nach dem 26. Spieltag

Der Spielbetrieb in der türkischen Liga wurde erst über eine Woche nach der Suspendierung in der Bundesliga eingestellt, Antalyaspor spielte noch am 16. März gegen Sivasspor.