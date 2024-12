Scharfe Kritik an Präsident Ronaldo! Fans von Real Valladolid sorgen für verrückte Protestaktion

Empfohlener externer Inhalt X Wir benötigen Ihre Einwilligung, um den von unserer Redaktion eingebundenen X-Inhalt anzuzeigen. Sie können diesen (und damit auch alle weiteren X-Inhalte auf SPOX.com) mit einem Klick anzeigen lassen und auch wieder deaktivieren. X-Inhalte immer anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unseren Datenschutzhinweisen.

Fans von Real Valladolid sorgen für verrückte Protestaktion

Das lässt sich als pikante Anspielung auf den ohnehin stark in der Kritik stehenden Ronaldo verstehen, der in der vergangenen Woche nicht das Gastspiel beim FC Getafe (0:2) besuchte, sondern stattdessen lieber zum Tennisspielen unterwegs war.

Die heftige Pleite gegen die Madrilenen war für den Klub zu viel. In der Nacht zum Sonntag entließ Valladolid Cheftrainer Paulo Pezzolano, der die Mannschaft in der vergangenen Spielzeit in die Primera Division führte. Mit neun Punkten aus 15 Partien hat der Aufsteiger derzeit vier Punkte Rückstand zum rettenden Ufer.