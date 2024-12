Erste Konsequenzen aus Mini-Krise: Hansi Flick hielt beim FC Barcelona wohl Krisensitzung ab

Nach zuletzt nur einem Sieg aus vier Pflichtspielen befindet sich der FC Barcelona in der ersten kleinen Krise der laufenden Saison. Trainer Hansi Flick hat daher zu ersten Maßnahmen gegriffen.

Einem Bericht der spanischen Marca zufolge hielt Flick nach der 1:2-Niederlage gegen Las Palmas eine Krisensitzung mit seiner Mannschaft ab. Flick habe die Leistung mit seinem Team analysiert und dafür das Training um eine Stunde verschoben.

Dem Bericht zufolge führte Flick auch ein Einzelgespräch mit Robert Lewandowski auf dem Trainingsplatz. Der polnische Nationalspieler konnte weder gegen Sociedad noch gegen Las Palmas ein Tor erzielen, obwohl er beim 2:2 gegen Celta traf. Insgesamt hat er in dieser Saison in 15 Spielen 15 La-Liga-Tore erzielt und war maßgeblich am Aufschwung des Klubs beteiligt.

Barca liegt mit einem Punkt Vorsprung auf Real Madrid an der Tabellenspitze, doch die Blancos haben ein Spiel weniger absolviert. Flicks Männer müssen am Dienstag gegen Mallorca antreten, bevor es am Wochenende zu Real Betis geht.