"Schrecklich, das zu sehen": Hansi Flick hätte Spieltag in Spanien wohl abgesagt

"Wenn ich die Entscheidung treffen könnte, würde ich das vielleicht tun, es ist eine Tragödie für diese Region und auch für Spanien, also vielleicht ja", sagte der Trainer des FC Barcelona.

Die Bilder aus dem Osten Spaniens erinnerten Flick an die Flutkatastrophe in seinem Heimatland. "Das hatten wir vor drei Jahren auch in Deutschland, es ist schrecklich, das zu sehen", sagte der frühere Bundestrainer. Flick trifft mit Barca am Sonntagnachmittag (16.15 Uhr/DAZN) im Stadtderby auf Espanyol Barcelona.