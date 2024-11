Warnsignale ignoriert? Bericht enthüllte offenbar physische Probleme bei Kylian Mbappé vor Wechsel zu Real Madrid

Real Madrid hat bei der Verpflichtung von Stürmerstar Kylian Mbappé im vergangenen Sommer offenbar bedenkliche Warnsignale ignoriert.

Laut Relevo stammten diese Warnsignale aus einem medizinischen Bericht über Mbappé, der Real vorlag. Demnach soll jener Bericht erläutert haben, dass die physische Verfassung des Franzosen in den vergangenen Jahren von Saison zu Saison nachließ und dass er auch in der Spielzeit 2024/25 in Sachen Fitnesszustand weiter abbauen würde.

In dem Bericht wurden wohl unter anderem zurückgelegte Laufdistanzen, die Sprintintensität und Top-Geschwindigkeiten Mbappés analysiert.

Bei Real entschied man sich bekanntlich dennoch dazu, Mbappé von Paris Saint-Germain ins Bernabeu zu holen.