"Wissen, dass er eine Granate ist": Real Madrid bleibt bei Kylian Mbappé ruhig

Trainer Ancelotti bastelt noch an der besten Aufstellung

Mbappé kann bei Real nicht auf seiner Lieblingsposition auf dem linken Flügel spielen, weil dort mit Vinícius Júnior ein weiterer Ballon-d'Or-Kandidat gesetzt ist. Deshalb muss der Franzose oft zentraler spielen - was ihm bislang nicht immer guttut. Im Clásico gegen Barcelona gelang es ihm regelmäßig nicht, die Abseitsfalle der Katalanen auszuhebeln.

Während Trainer Carlo Ancelotti noch daran bastelt, wie er die Offensivstars Mbappé, Vini Jr., Rodrygo und Jude Bellingham am besten aufstellt, ist Madrids Präsident Florentino Pérez angeblich davon überzeugt, dass die Vier auch gemeinsam erfolgreich auf dem Platz stehen können.

Kylian Mbappé wechselte 2018 für 180 Millionen Euro von der AS Monaco zu Paris Saint-Germain. Dort ließ er nach sechs Jahren zum Ärger des Klubs seinen Vertrag im Sommer auslaufen, um ablösefrei zu Real Madrid wechseln zu können. Mbappé weist in der laufenden Saison eine deutlich schwächere Bilanz als noch bei PSG auf: In 16 Partien in allen Wettbewerben kommt er auf acht Tore, darunter drei Elfmeter, und zwei Vorlagen für die Königlichen.