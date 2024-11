Weniger Einnahmen im Bernabéu: Real Madrid hat angeblich Streichliste mit vier Spielern

Streich-Quartett: Zwei Stammspieler, zwei Ersatzleute

Tchouaméni ist aktuell am Knöchel verletzt, war aber bis zu seinem Ausfall eine feste Größe im Team von Trainer Carlo Ancelotti. Auch auf Linksverteidiger Ferland Mendy setzte der italienische Coach bislang regelmäßig.

Anders sieht die Lage bei Ceballos und Brahim Diaz aus, die beide regelmäßig nur Ersatz bei den Königlichen sind: Ceballos kommt in dieser Saison erst auf 78 Minuten in der Liga, Brahim Diaz auf 202 Minuten.

Real könnte bei einem Verkauf des Quartetts gute Geschäfte machen: Für Tchouaméni zahlte der Klubs 2022 zwar 80 Millionen Euro an die AS Monaco, doch mittlerweile beträgt der Marktwert des Mittelfeldspielers 100 Millionen Euro. Auch Ferland Mendy (Marktwert: 50 Millionen Euro) droht nicht, zu einem Verlustgeschäft zu werden, obwohl er 2019 für 48 Millionen Euro von Olympique Lyon in die spanische Hauptstadt wechselte.

Dani Ceballos kam 2017 für 16,5 Millionen Euro von Real Betis aus Sevilla und ist inzwischen 45 Millionen Euro wert. Ähnlich sieht es bei Brahim Diaz aus: Der kam 2019 für 17 Millionen Euro von Manchester City, sein aktueller Marktwert: 40 Millionen Euro.