Nächste Verletzung und nächste Niederlage für den FC Barcelona: Verteidiger muss gegen Las Palmas vom Platz transportiert werden

Barcelona verliert gegen Las Palmas

Eine Diagnose oder Ausfalldauer gibt es bei Balde bislang nicht. Barcelona muss bereits am Dienstag wieder ran, dann heißt der Gegner in einem LaLiga-Auswärtsspiel RCD Mallorca.

Flicks Mannschaft verlor am Ende mit 1:2 und blieb im dritten Ligaspiel in Serie ohne Erfolg. Bei der Rückkehr nach Verletzungspause von Europameister Lamine Yamal, der zur Halbzeit eingewechselt wurde, brachte Ramirez (49.) die Gäste zunächst in Führung. Barcas Brasilianer Raphinha (61.) sorgte für den zwischenzeitlichen Ausgleich, doch Fabio Daniel Silva (67.) traf kurz darauf zum 1:2.