FC Barcelona spielt gegen Las Palmas mit weißen Hosen - aus besonderem Grund

Fans, die das LaLiga-Spiel zwischen dem FC Barcelona und Las Palmas live mitverfolgt haben, werden erkannt haben, dass der FC Barcelona mit weißen anstelle der üblichen dunkelblauen Hosen aufgelaufen ist. Dies hatte einen ganz besonderen Grund.

Die Mannschaft von Trainer Hansi Flick lief am Samstag im Rahmen des 15. Spieltags der spanischen Meisterschaft gegen Las Palmas in weißen Hosen auf. Normalerweise tragen die Katalanen in Kombination mit dem klassischen blau-roten Heimtrikot dunkelblaue Hosen. Dies war heute jedoch ausnahmsweise nicht der Fall.