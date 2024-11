"Er wirkt schüchtern": Knallhartes Urteil von Real-Madrid-Legende über Kylian Mbappé

Knallhartes Urteil von Real-Madrid-Legende über Kylian Mbappé

Guti rät dazu, Mbappé auch künftig weiter spielen zu lassen: "Ihn herunter zu nehmen, wäre das schlechteste Mittel, aber er muss geschützt werden. Und deshalb ist er bei dem besten Verein. Florentino Perez, der Verein und [Carlo] Ancelotti werden ihn beschützen, weil wir alle an ihn glauben. Ich glaube an ihn."

Mbappé hat einen enttäuschenden Start bei Real hingelegt. In 18 Spielen in allen Wettbewerben traf er neun Mal ins Netz, davon vier Mal vom Elfmeterpunkt. Seine schlechte Form setzte sich auch beim Gastspiel in Anfield fort, wo Mbappé in der zweiten Halbzeit beim Stand von 1:0 für die Reds einen Elfmeter nicht verwandeln konnte.