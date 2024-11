"Einen Schritt vor, zwei Schritte zurück": Jude Bellingham spricht bei Real Madrid Klartext

Jude Bellingham: Es läuft nicht so gut wie im letzten Jahr

Real belegt nach der Niederlage gegen die Reds in der Tabelle der Champions League nur den 24. Platz. Der Titelverteidiger muss damit drei Spiele vor Schluss der Vorrunde sogar um die Teilnahme an den Playoffs für das Achtelfinale bangen.

In LaLiga kassierte Real unter anderem eine empfindliche 0:4-Pleite im Clasico gegen Erzrivale Barcelona. Allerdings machten Bellingham und seine Mannschaftskameraden am vergangenen Wochenende dank eines 3:0-Sieges gegen Leganes Boden auf Spitzenreiter Barca gut. Der Rückstand beträgt im Moment vier Punkte, allerdings hat Madrid eine Partie weniger absolviert.

Auch für Bellingham läuft es in dieser Saison bei weitem nicht so prächtig wie noch in der Spielzeit 2023/24. Der englische Nationalspieler bringt es heuer auf zwei Tore und vier Assists in 15 Pflichtspielen.

Real empfängt am Sonntag in einem LaLiga-Heimspiel den kleinen Nachbarn FC Getafe. Die nächste Begegnung in der Champions League steigt am 10. Dezember gegen Atalanta Bergamo.