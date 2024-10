"Er ist aufgeblüht": Hansi Flick erweckt Millionen-Transfer des FC Barcelona

Von seinen spanischen Kontaktleuten habe er erfahren, "dass sich Hansi durch seine Art und sein Auftreten großen Respekt verschafft hat", sagte Heynckes dem kicker. Spanische Profis möchten "mitgenommen und unterstützt" werden, meinte Heynckes, "Hansi kann das: Er ist zurückhaltend und empathisch."

Heynckes war einst selbst in Spanien tätig und trainierte dort unter anderem Barca-Rivale Real Madrid. Was ihm bei Flick auffalle: "Hansi ist ein Kümmerer, er sucht die Kommunikation." Außerdem seien seine Spieler "richtig fit", Stürmerstar Robert Lewandowski stehe dafür als Paradebeispiel. Dessen Sturmkollege Raphinha, 2022 für 58 Millionen Euro von Leeds United vetrpflichtet, sei unter Flick "aufgeblüht" und setze "nun konstant gut um, was er früher angedeutet hat".