"Wollte diese Nummer mehr als alles andere": Emotionale Einblicke von Toni Kroos' Nachfolger bei Real

"Tief im Inneren wollte ich diese Nummer mehr als alles andere. Aber ich hatte Sorge, der Aufgabe nicht gewachsen zu sein", sagte Valverde bei France Football. "Am Ende hat meine Frau zu mir gesagt: 'Du musst nehmen, was du verdient hast. Wenn der Verein dir seine Nummer anbietet, darfst du sie nicht ablehnen.' Ich hatte eine Menge Zweifel und Bedenken."

Kroos spielt von 2014 bis 2024 für Real Madrid und gewann in dieser Zeit unter anderem fünfmal die Champions League. Nach der Heim-EM beendete er seine aktive Karriere. Valverde wechselte 2016 zu Real und spielte dort acht Jahre mit Kroos zusammen, ehe er nun dessen Rückennummer übernahm.

"Wir sprechen hier von einem Spieler, der die Geschichte dieses Vereins und die Geschichte des Fußballs im Allgemeinen geprägt hat", sagte Valverde. "Als Fan empfand ich nur Bewunderung für ihn, für seine technischen und taktischen Fähigkeiten. Er war ein Typ, der jungen Spielern nahestand, um ihnen Ratschläge zu geben und Hilfe anzubieten. Er war immer von guten Absichten beseelt. Um ehrlich zu sein, hätte mich schon eine einzige Minute mit Spielern dieser Klasse glücklich gemacht."

Kroos berichtete zuletzt in seinem Podcast "Einfach mal Luppen", dass er Real-Präsident Florentino Pérez empfohlen habe, die Rückennummer 8 an Valverde weiterzugeben. Der 34-Jährige wisse, dass Valverde "die Nummer in Ehren trägt". Er sei froh, "dass da mit Fede ein würdiger Nachfolger gefunden ist und ich mich nicht grämen muss, wenn da die 8 über dem Platz läuft, sondern denke: 'Okay, cool, finde ich gut.'"