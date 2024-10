Verzögerung des "besten Vertrages der Fußballwelt": FC Barcelona steht vor einem großen Problem

Laporta schwärmt vom "besten Vertrag der Fußballwelt"

Mitte Oktober hatte Barcelonas Präsident Joan Laporta noch verkündet, dass der neue Ausrüstervertrag mit Nike kurz vor dem Abschluss stehe.

"Es wird der beste Vertrag der Fußballwelt", tönte Laporta gegenüber Barça One. Er sprach von einer zeitnahen Verkündung des Deals, der Barcelona und Nike für weitere zehn Jahre aneinander binden soll.

Während auf Barças Führungsebene durchaus Sorge wegen Olmos weiterer Registrierung herrschen soll, sieht der spanische Nationalspieler selbst laut Sport die Situation noch relativ entspannt und vertraut darauf, dass die Verantwortlichen in jedem Fall eine Lösung finden.

Der 26-Jährige war vergangenen Sommer für 55 Millionen Euro von RB Leipzig nach Barcelona gewechselt und hatte kurz darauf die ersten beiden Ligaspiele verpasst, da die Registrierung bei LaLiga noch fehlte. Seit jene vorliegt hat Olmo bisher fünf Pflichtspiele für Barça bestritten, in denen ihm drei Tore gelangen.

In seinen ersten drei Ligaeinsätzen für die Katalanen traf er jeweils einmal, ehe er von Mitte September an von einer Muskelverletzung mehrere Wochen lang außer Gefecht gesetzt wurde. Beim 4:1-Triumph gegen den FC Bayern München in der Champions League feierte Olmo vergangene Woche sein Comeback, auch beim 4:0-Sieg im Clasico bei Real Madrid wenige Tage später wurde er eingewechselt.

Am Sonntag könnte Olmo dann wieder ein Kandidat für die Startelf von Trainer Hansi Flick sein, wenn Barça im Stadtderby zuhause auf Espanyol trifft. Kommenden Mittwoch geht es für die Blaugrana mit einem Auswärtsspiel bei Roter Stern Belgrad in der Champions League weiter.