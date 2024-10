"Ein Riesen-Gewinn für dieses Team": Robert Lewandowski ist von einem Profi des FC Barcelona begeistert

© Getty Images

FC Barcelona: Szczesny schon gegen Sevilla im Tor?

Bislang wurde ter Stegen von Iñaki Peña vertreten. Gut möglich aber, dass Trainer Hansi Flick bereits nach der Länderspielpause bei der Partie gegen den FC Sevilla am 20. Oktober auf Szczesny zwischen den Pfosten setzen wird.

Szczesny wechselte 2006 von Legia Warschau in die Jugend des FC Arsenal. Anschließend war der 84-malige polnische Nationalspieler für den FC Brentford, die AS Rom und den FC Arsenal aktiv, ehe es weiter zu Juve ging. In Barcelona erhielt Szczesny einen Vertrag bis zum Saisonende.