Revolution in LaLiga? FC Barcelona könnte bald in Miami spielen

FC Barcelona: Clasico gegen Real Madrid am Samstag

Barça führt die LaLiga-Tabelle aktuell mit 27 Punkten aus zehn Spielen an, feierte zudem unter der Woche einen rauschenden 4:1-Sieg gegen den FC Bayern München in der Champions League.

Atlético musste hingegen in der Königsklasse eine bittere 1:3-Heimniederlage gegen den OSC Lille einstecken. In LaLiga sind die Colchoneros Dritter, der Rückstand auf Primus Barcelona beträgt sieben Punkte.

Barcelona ist am Samstagabend bei Real Madrid zu Gast, der prestigeträchtige Clasico steht an. Atlético muss am Sonntag bei Real Betis in Sevilla ran.