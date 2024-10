"Brutal, wirklich Wahnsinn": Fans von Real Madrid bescheren Toni Kroos einen Gänsehaut-Moment

Er habe "wirklich Gänsehaut gehabt", meinte der ehemalige Mittelfeldspieler weiter: "Weil ich das so nicht erwartet habe. Einen kleinen Applaus oder so, aber das war schon wieder sehr besonders - und ich wollte einfach nur mal wieder ins Stadion gehen. Das ist brutal, wirklich Wahnsinn. Es ist und bleibt besonders und die Leute vergessen nicht so schnell, das ist schön zu wissen."

Kroos wechselte 2014 vom FC Bayern München zu den Königlichen. Mit Real gewann er unter anderem fünfmal die Champions League. Im Juni beendete der gebürtige Greifswalder nach zehn Jahren in Madrid seine Laufbahn.