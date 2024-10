Meinungsverschiedenheit bei Real Madrid: Carlo Ancelotti und Sohn Davide wegen Arda Güler uneinig

Real Madrid Arda Güler defensiv mit Mängeln

Laut Relevo soll Ancelotti sich auch an Gülers mangelhafter Mitarbeit für die Defensive stören, weshalb er kaum auf seiner Stammposition im offensiven Zentrum zum Einsatz kommt. Dort gibt Jude Bellingham das Bindeglied zwischen Offensive und Defensive. Dahinter müsste er sich mit den defensiv deutlich stärkeren Federico Valverde, Eduardo Camavinga und Aurélien Tchouaméni messen.

Auch in der Dreierreihe im Sturm ist im Normalfall kein Platz, wenn Kylian Mbappé, Vinícius Júnior und Rodrygo fit sind.

Güler kam in der laufenden Spielzeit in bislang zehn Pflichtspielen zum Einsatz, von Beginn an durfte er in lediglich drei Ligaspielen ran. Einen Treffer oder Assists konnte er bislang noch nicht beisteuern.