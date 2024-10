"Halt den Mund": Als Pep Guardiola im Training auf Lionel Messi losging

Lionel Messi: 672 Tore für den FC Barcelona

Marquez absolvierte insgesamt 242 Pflichtspiele für Barça (13 Tore). Unter anderem gewann der 147-fache mexikanische Nationalspieler mit den Katalanen zweimal die Champions League (2006 und 2009) und vier spanische Meistertitel. 2018 hatte Marquez seine Karriere beendet, aktuell ist er Co-Trainer der mexikanischen Nationalmannschaft.

Messi lief indes 778-mal für Barcelona auf, erzielte 672 Tore für seinen Herzensklub. 2021 verließ er Barça in Richtung Paris Saint-Germain, seit 2023 spielt der inzwischen 36-jährige Offensivmann in den USA bei Inter Miami.

In der laufenden Saison steht Messi bei 20 Toren und elf Assists in 20 MLS-Einsätzen für Miami.

Am Freitag gewann Inter das Hinspiel der 1. Runde in den MLS-Playoffs gegen Atlanta United mit 2:1, Messi lieferte dabei die Vorlage zum Siegtreffer durch Jordi Alba. Das Rückspiel in Atlanta steigt am kommenden Samstag.