Beim Transfer von Robert Lewandowski: FC Barcelona fiel auf betrügerischen "Berater" herein und verlor beinahe eine Million Euro

Barcelona sprach daraufhin Zahavi an. Dieser erklärte, dass es sich dabei nicht um ihn handelte. Der Bank gelang es schließlich, die Überweisung abzufangen, so dass der Verein das Geld zurückerhielt.

Lewandowski wechselte 2014 ablösefrei vom BVB zum FC Bayern. 2022 zog er nach zähem Transferpoker für 45 Millionen Euro Ablöse nach Barcelona weiter. Bei den Katalanen steht er noch bis 2026 unter Vertrag.

In seinen ersten beiden Spielzeiten bei Barca gelangen Lewandowski 59 Tore und 17 Assists. In der laufenden Saison steht der Pole bei zwölf Treffern in elf Pflichtspielen. Zudem steuerte er zwei Torvorlagen bei.

Barcelona trifft in La Liga am 10. Spieltag am Sonntagabend ab 21 Uhr zu Hause auf den FC Sevilla und ist gewillt, den Vorsprung von drei Punkten als Tabellenführer gegenüber Verfolger und Erzrivale Real Madrid zu verteidigen.