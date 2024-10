"Beängstigend für ihn": Langzeitverletzter Frenkie de Jong vom FC Barcelona offenbar noch lange nicht in Topform

Frenkie de Jong monatelang verletzt

Der 27-Jährige war seit April wegen einer Bänderverletzung im Knöchel außer Gefecht gesetzt und verpasste dadurch die Europameisterschaft im Sommer sowie den Beginn der aktuellen Saison. Anfang des Monats kehrte er schließlich in den Spielbetrieb zurück und wurde in den Spielen des FC Barcelona in der Champions League gegen Young Boys und in der spanischen Liga gegen Alaves jeweils eingewechselt.

Trotz seines Comebacks für seinen Verein wurde De Jong von Koeman für die laufenden Spiele der Nations League nicht berücksichtigt.

Nach dem 1:1-Unentschieden gegen Ungarn am Freitag ist Koemans Team am Montag wieder im Einsatz. Dann geht es in München gegen Deutschland.