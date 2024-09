Medizincheck am Montag: FC Barcelona kurz vor Verpflichtung von Torhüter

Für Juve und die AS Rom absolvierte Szczesny insgesamt 272 Spiele in der italienischen Serie A. Zudem bringt der 84-malige Nationalspieler, der auch noch bei der EM in Deutschland im Sommer im polnischen Tor stand, die Erfahrung aus 68 Auftritten in der Champions League und 132 Premier-League-Spielen für den FC Arsenal mit. In der spanischen Liga war er hingegen bisher noch nie aktiv.

Ter Stegen, erst vor wenigen Wochen von Bundestrainer Julian Nagelsmann zu Deutschlands neuer Nummer eins befördert, hatte sich zuletzt einen Patellasehnenriss im rechten Knie zugezogen. Er wurde bereits operiert und fällt monatelang aus. Zunächst war ter Stegen von Ersatzkeeper Inaki Pena vertreten worden.