Wegen Rassismus: Vinícius Júnior von Real Madrid plädiert für drastische Maßnahme bei WM-Vergabe

Vinícius Júnior, der seit 2018 in Spanien für die Königlichen spielt, ist in der Vergangenheit bei Auswärtsspielen Reals mehrfach zur Zielscheibe von rassistischen Beleidigungen geworden, die auch sanktioniert wurden.

"Ich will alles dafür tun, dass sich die Dinge ändern. Denn es gibt viele Menschen in Spanien, die Mehrheit, die nicht rassistisch eingestellt ist. Es ist am Ende eine kleine Gruppe, die das Bild eines Landes beschädigt, in dem man ansonsten sehr gut leben kann", sagte Vini Jr.