Transfer-Doppelschlag im kommenden Sommer? FC Barcelona hat für 2025 wohl zwei DFB-Stars auf der Wunschliste

Ähnliches gilt für Kimmich. Dort soll der FC Bayern München mittlerweile den Wunsch geäußert haben, den auslaufenden Vertrag zu verlängern, der frisch gebackene DFB-Kapitän müsste dazu allerdings eine deutliche Reduzierung seines aktuell rund 20 Millionen Euro schweren Jahresgehalts akzeptieren. Neben Barcelona wurde im abgelaufenen Transferfenster auch Manchester City als Interessent am 29-Jährigen genannt.

"Joshua Kimmich ist ein außergewöhnlicher Charakter, der in jedem Spiel immer alles gibt - vielleicht manchmal sogar mit zu viel Ehrgeiz. Vincent Kompany hat frühzeitig klargemacht, dass er auf ihn setzt. Ich glaube, dass sich Joshua wohl in München fühlt, alles Weitere werden die Gespräche mit Max Eberl und Christoph Freund ergeben", meinte Vorstandsboss Jan-Christian Dreesen jüngst in der Sport Bild.

Beim FC Barcelona laufen in den kommenden beiden Jahren eine Vielzahl von Verträgen aus. Der Kontrakt von Defensivspieler Iñigo Martínez endet 2025, während Ronald Araujo, Andreas Christensen, Eric Garcia und Frenkie de Jong nur noch bis 2026 an den Klub gebunden sind.