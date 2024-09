"Konnten es nicht": LaLiga-Boss Javier Tebas klärt über geplatzten Wechsel von Nico Williams zum FC Barcelona auf

Nach seiner herausragenden EM in Deutschland, bei der er in die Mannschaft des Turniers gewählt wurde, wartet Williams in dieser Saison noch auf seinen ersten Scorerpunkt. In den ersten vier Partien war er noch an keinem Treffer direkt beteiligt.

Die makellos in die neue Saison gestarteten Katalanen treffen nach der Länderspielpause am Samstag in einem Auswärtsspiel auf den FC Girona. Athletic Club tritt einen Tag später gegen Las Palmas an.