Der Grund überrascht! Real Madrid hat wohl keine Lust mehr auf Toptalent Franco Mastantuono

Die Königlichen sollen Mastantuono schon länger auf dem Zettel gehabt und ihn im Sommer vor Ort gescoutet haben. Angeblich zieht sich Real nun aber aus dem Rennen zurück, weil man nicht damit einverstanden sei, wie das Interesse am Spieler öffentlich gemacht worden sei.

Nachdem besagtes Interesse nämlich publik wurde, sollen auch Vereine wie der FC Barcelona oder Manchester United ins Rennen mit eingestiegen sein. In der Führungsspitze von Real sei man der Meinung, dass der Name des Klubs absichtlich genutzt worden sei, um das Interesse an Mastantuono - und damit den Preis - in die Höhe zu treiben.

Der 17 Jahre alte Mastantuono spielt bei River Plate im offensiven Mittelfeld, schaffte mittlerweile den Sprung in die U20 von Argentinien und soll eine Ausstiegsklausel in Höhe von 45 Millionen Euro besitzen. Im Kalenderjahr 2024 kommt er auf 27 Einsätze (drei Tore, zwei Vorlagen).

In den vergangenen Jahren hatte Real immer wieder Talente aus Südamerika verpflichtet, teilweise für sehr viel Geld: Rodrygo kam im Sommer 2019 für 45 Millionen Euro vom FC Santos, Vinícius Júnior ein Jahr zuvor für die gleiche Summe von Flamengo. Endrick ließ man sich in diesem Sommer von Palmeiras bis zu 60 Millionen Euro kosten.