"Er hat eine Schlüsselrolle gespielt": Dani Olmo begründet seinen Wechsel zum FC Barcelona

"Er hat eine Schlüsselrolle gespielt", sagte Olmo dem spanischen Radiosender RAC1 und meinte damit den neuen Barça-Trainer Hansi Flick.

"Seine Idee war, dass ich auf der 10er-Position spielen werde. Diese Umstellung ist perfekt für mich. Ich habe ein gutes Verhältnis zu ihm und ich weiß genau, was er von mir will", so der Mittelfeldspieler weiter.

Während er mit Spanien bei der EM im Einsatz war und schließlich auch Europameister wurde, habe er bereits vom Interesse der Katalanen gewusst, erklärte Olmo: "Aber ich wollte mich nicht ablenken lassen. Dann bin ich für eine Woche in den Urlaub gefahren und als ich zurückkam, haben wir alles abgeschlossen. Es ging sehr schnell, zwei Wochen nach dem Ende der Europameisterschaft hatten wir eine Einigung erzielt."

In Barcelona gehe es nur darum, Siege einzufahren, meinte Olmo: "Wer auch immer kommt, muss mit einer Siegermentalität antreten, sonst ist er im falschen Verein. Ich will mit diesem Verein gewinnen und deshalb bin ich hier."