Vier Spieler dürfen gehen: Hansi Flick mistet offenbar beim FC Barcelona aus

Vor dem Hintergrund der unmittelbar bevorstehenden Verpflichtung von Leipzigs Dani Olmo müssen die finanziell angeschlagenen Katalanen dringend Einnahmen generieren, um weitere Transfers tätigen zu können. Dafür sollen vor allem Spieler mit hohen Gehaltskosten den Klub verlassen.

Am kommenden Montag tritt der FC Barcelona zum letzten Vorbereitungs-Testspiel gegen die AS Monaco an. Fünf Tage später geht es dann zum Auftakt der neuen LaLiga-Saison gegen den FC Valencia zur Sache.