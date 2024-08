"Obwohl ihm viel Geld geboten wurde": Trainer begeistert von Absage für den FC Liverpool

Die Reds wollten ihr Mittelfeld mit dem Sechser verstärken und waren Medienberichten zufolge bereit, die fixe Ablösesumme in Höhe von 60 Millionen Euro für Zubimendi zu zahlen. Doch der 'La Real'-Star entschied sich gegen einen Wechsel an die Anfield Road und bleibt nun lieber in San Sebastián.

Alguacil sagte bei einer Pressekonferenz vor dem Auftaktmatch seines Teams in LaLiga: "Wir müssen stolz auf Zubimendi sein. Er hat Nein zu Liverpool gesagt, obwohl ihm viel Geld geboten wurde. Für mich ist Real Sociedad der größte Klub der Welt - und ich glaube, Zubimendi denkt genauso. Und deshalb hat er Liverpools Angebot abgelehnt."

Rund zwei Wochen vor dem Ende der Transferperiode war Zubimendis Absage für den FC Liverpool und seinen neuen Trainer Arne Slot ein harter Schlag. Die Reds haben bislang noch keinen namhaften Neuzugang präsentieren können und stehen deshalb bei den eigenen Fans unter Druck.

Der 25 Jahre alte Zubimendi stammt aus der Jugend von Real Sociedad. In der vergangenen Saison kam er in 31 LaLiga-Duellen auf vier Tore und eine Vorlage.

Für Spanien absolvierte er seit seinem Debüt im Juni 2021 bislang zehn Länderspiele. Bei der EM kam er auf vier Einsätze für die Furia Roja, darunter war auch ein 45-Minuten-Auftritt im Finale.

Es bleibt abzuwarten, ob sich Slot und Liverpool nun in der Kürze der Zeit auf ein neues Transferziel für die Zentrale festlegen. Bei seinem Pflichtspieldebüt gelang am Samstag in der Premier League immerhin ein souveränes 2:0 gegen Aufsteiger Ipswich Town.