Nach Transfer von Dani Olmo: FC Barcelona will offenbar Talent Ansu Fati loswerden

Fati stand für den FC Barcelona in bislang 112 Einsätzen auf dem Rasen. Dabei erzielte er 29 Tore und gab zehn Vorlagen. In der vergangenen Spielzeit war er in die Premier League an Brighton & Hove Albion verliehen, konnte sich dort aufgrund von immer wiederkehrenden Verletzungen allerdings nicht durchsetzen.

Sein Vertrag in Barcelona ist noch bis 2027 datiert.