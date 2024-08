Ex-Bayern-Star James Rodríguez offenbar vor Wechsel nach Madrid

Für die Königlichen absolvierte er 125 Pflichtspiele, dabei gelangen ihm 37 Tore und 42 Assists. Dem Vernehmen nach wollte der Kolumbianer nun unbedingt zurück nach Spanien.

Auf Vereinsebene hat James enttäuschende Jahre hinter sich, auch bei Sao Paulo lief es nicht wie gewünscht.

Mit der Nationalmannschaft spielte er sich zuletzt aber wieder in den Fokus. Bei der Copa América in den USA führte James Kolumbien vor einigen Wochen bis ins Finale, das man sehr bitter nach Verlängerung gegen Argentinien verlor. James kam in sechs Turnierspielen auf starke sechs Assists und ein Tor.