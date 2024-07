Überraschender Name: Joselu wünscht weder Jude Bellingham noch Vinícius Júnior von Real Madrid den Ballon d'Or

Carvajal habe "alles gewonnen, was es zu gewinnen gibt", führte Joselu aus. "Er hat Tore gemacht, war wichtig, war Man of the Match im Champions-League-Finale. Er würde es mehr als verdienen."

Tatsächlich gewann Carvajal sowohl mit Spanien den EM-Titel als auch mit Real die Champions League und den spanischen Meistertitel. Als Favoriten auf den Gewinn des Ballons d'Or gelten aber stets andere, aktuell werden Bellingham, Rodri und Vinícius die besten Chance zugeschrieben.

Wer den Ballon d'Or 2024 gewinnt, wird am 28. Oktober 2024 bei einer Gala in Paris geklärt.

Dann erfährt die Fußballwelt, wer auf Lionel Messi folgt, der den Award für den besten Spieler der Welt 2023 zum achten Mal gewonnen hatte.