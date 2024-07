20 Tore in der vergangenen Saison: FC Barcelona verkündet Transfer von Stürmer

Der Angreifer unterzeichnete beim spanischen Vizemeister einen bis 2029 gültigen Vertrag. Seine Ablöse soll laut Cadena SER 2,7 Millionen Euro betragen. Gleichzeitig habe sich Girona eine Weiterverkaufsbeteiligung gesichert. Für den Sommer 2025 soll sie bei 50 Prozent liegen und im Laufe der Jahre sinken.

Victor, der aus Gironas Jugend stammt, war bereits in der Vorsaison an Barça ausgeliehen und empfahl sich in der Reserve der Blaugrana für einen dauerhaften Transfer. In Barcelona soll er nun um einen Platz im Profikader des neuen Trainers Hansi Flick kämpfen.

In der vergangenen Saison erzielte der 22-Jährige für Barcelonas Reserve in der dritten spanischen Liga 20 Tore in 39 Spielen. Dazu lieferte der flexibel einsetzbare Mittelstürmer noch sechs Vorlagen.