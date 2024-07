"Er sollte gelassen bleiben": Pep Guardiola erteilt Lamine Yamal Karrieretipps

In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch (deutsche Zeit) treffen Manchester City und der FC Barcelona in den USA in einem Testspiel aufeinander. City-Trainer Pep Guardiola sprach im Vorfeld über Barças Supertalent Lamine Yamal.

"Rodri erzählt mir immer Wunderdinge über Lamine Yamal", verriet Guardiola auf einer Pressekonferenz über Gespräche mit seinem Mittelfeldstrategen, nachdem jener von der spanischen Nationalmannschaft zurückkehrt. Der 17-jährige Yamal, mit dem Rodri für die Furia Roja spielt, sei "außergewöhnlich", fuhr Guardiola fort. "Xavi (Barcelonas Ex-Trainer, d. Red.) hat ihm sicherlich nicht ohne Grund sein Debüt in der ersten Mannschaft gegeben." Dennoch gab Guardiola bezüglich Yamals weiterer Entwicklung auch zu denken: "Ich bin sicher, dass er Höhen und Tiefen haben wird. Er sollte gelassen bleiben, denn er hat noch sehr viel vor sich." Zu einem Aufeinandertreffen mit Yamal im anstehenden Testspiel wird es allerdings nicht kommen. Der Offensivspieler weilt nach dem Gewinn des EM-Titels Mitte Juli noch im Urlaub und stand für Barças USA-Tour daher nicht zur Verfügung. Yamal wird Anfang August dann in die Vorbereitung einsteigen. Die neue Saison beginnt für Barcelona am 17. August mit dem Ligaspiel beim FC Valencia. Guardiola lobte indes die gesamte neue Generation von Barças Nachwuchstalenten und die Arbeit seines Ex-Vereins in der berühmten Akademie La Masia. "La Masia liegt niemals falsch. Ich weiß nicht, was die aktuelle Generation von ihren Eltern bekommen hat, aber sie fliegen förmlich. Cubarsí, Pedri, Balde, Yamal ... Diese Talente waren immer die Basis, die dann mit der Verpflichtung toller Spieler von außerhalb ergänzt wurde", so Guardiola, der Barcelona bekanntlich als Spieler und Trainer mit prägte.

